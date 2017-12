SAN JOSE’ – Rohina Bhandari, americana di 49 anni, è morta durante una vacanza in Costa Rica dopo essere stata attaccata da uno squalo tigre. La donna si trovava insieme ad alcuni amici su un’imbarcazione che li aveva portati a fare il bagno a circa 500 metri dalla costa. Quando il gruppo ha visto avvicinarsi lo squalo hanno cercato tutti di risalire sulla barca, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

La notizia, pubblicata dal quotidiano locale La Nacion, è stata diffusa inizialmente dal ministero dell’Ambiente del Paese: “E’ stato il peggiore attacco di squali mai visto, per fortuna è soltanto un caso isolato”.

La tragedia è avvenuta giovedì scorso, quando la donna ha preso parte ad una gita organizzata da Undersea Hunter Group: un percorso che avrebbe dovuto portare i turisti lontano dalla riva per una prova di immersione vicino all’isola di Cocos. Oltre alla donna è stato attaccato anche uno degli istruttori che si trova ricoverato in ospedale in condizioni stabili.