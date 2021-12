Obbligo di mascherina al chiuso a New York. La restrizione torna in vigore da oggi, lunedì 13 dicembre, nello stato della Grande Mela dopo l’aumento dei contagi.

La governatrice Kathy Hochul ha deciso che le protezioni devono essere indossate di nuovo negli spazi pubblici al chiuso per frenare la diffusione della variante Omicron. L’obbligo durerà almeno fino al 15 gennaio 2022. Per chi trasgredisce sono previste multe fino a 1.000 dollari.

Covid New York, situazione contagi

Il tasso di positività nello stato di New York è poco sotto il 5%, ma lo 0,1% degli ospedali dello stato non sarebbe in grado di gestire una crisi.

I contagi sono in risalita da settimane: dal ponte del Thanksgiving, il numero dei casi Covid è aumentato del 43% e le ospedalizzazioni sono cresciute del 29%.

“Stiamo entrando in un periodo di incertezza”, ha detto Kochul nei giorni scorsi annunciando l’obbligo di mascherina fino al 15 gennaio.

Covid Usa, preoccupa aumento contagi

L’andamento dell’epidemia preoccupa tutti gli Stati Uniti. Se la variante Omicron ha messo in allarme le autorità sanitarie, è la Delta che sta portando il Paese verso una “crisi di Natale”: secondo gli esperti, durante le feste, il contagio potrebbe esplodere. Ieri negli Stati Uniti.

In 12 Stati e nella capitale Washington, la media dei ricoveri giornalieri in una settimana è aumentata di almeno il 50%. In New Jersey, stato confinante con New York, la media dei ricoveri giornalieri in una settimana è aumentata del 78% rispetto a due settimane prima.

In Michigan, oltre l’85% dei letti disponibili è stato occupato. Mercoledì l’Illinois ha registrato 3.178 ricoveri per Covid, il numero più alto da gennaio.