La città di Melbourne in Australia esce da un incubo durato nove mesi: dalla mezzanotte è uscita da 262 giorni di lockdown anti Covid, imposti in ben sei riprese dal marzo del 2020. Un lockdown da record, il più lungo di tutto il mondo, che batte il precedente primato di Buenos Aires, che aveva totalizzato 234 giorni di chiusure.

L’annuncio era stato dato domenica scorsa dal premier dello Stato di Victoria, Daniel Andrews, quando la città ha superato il traguardo del 70% di popolazione vaccinata con doppia dose (l’89% ne ha ricevuto almeno una), a fronte del 65% del resto dello Stato, dove infatti le misure restrittive restano ancora in vigore.

Covid Australia, verso 80% vaccinati a novembre

Ulteriori libertà saranno concesse a novembre, quando si prevede che i vaccinati con due iniezioni diventeranno l’80%. “Oggi è un giorno in cui gli abitanti del Victoria possono essere fieri di quanto hanno fatto”, ha detto Andrews, mentre si avvicinava la scadenza.

Covid Melbourne, cosa cambia dopo il lockdown

Nella città di quasi 5 milioni di abitanti non c’è più il coprifuoco notturno, non c’è più bisogno di una delle sei ragioni codificate per poter uscire di casa, si possono visitare le case di parenti o amici fino a dieci persone, riaprono i negozi non essenziali, parrucchieri e saloni di bellezza con ingressi contingentati, gli alunni possono riprendere a frequentare la scuola in presenza anche se part-time e ci si può riunire fino a 15 persone all’aperto.

Pub, ristoranti e gli altri locali potranno ospitare 20 persone pienamente vaccinate al chiuso e 50 all’aperto: regola, questa, valida anche per matrimoni e funerali.

Quanto ai viaggi, ci si potrà spostare entro un raggio di 15 chilometri da casa ma non sarà ancora permesso circolare nel resto di Victoria. Lo stato australiano nelle ultime 24 ore ha registrato 1.838 nuovi casi, che portano il totale di quelli ancora in corso a 23.376.