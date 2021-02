Covid Brasile una tragedia, dice l’Oms: siamo alla quarta ondata. Il Brasile sta affrontando “una tragedia” causata da “una nuova ondata” della pandemia di Covid-19, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.

“Sfortunatamente, è una tragedia che il Brasile stia affrontando tutto ciò di nuovo, è difficile. Questa dovrebbe essere la quarta ondata che il Brasile deve affrontare”, ha detto Mike Ryan, direttore emergenze dell’Oms.

Ryan ha elogiato il sistema sanitario pubblico brasiliano e l’azione degli stati per contrastare la diffusione del coronavirus ma ha sottolineato che è necessario controllare la trasmissione a livello nazionale.

“Il Brasile ha molte strutture sanitarie pubbliche eccezionali. Credo che il Paese sappia cosa fare e molti stati stanno cercando di applicare le misure migliori.

Ma non è facile in quanto non c’è una parte del Paese che non sia stata colpita in maniera grave dalla pandemia”, secondo Ryan.

Il trend in aumento delle morti e dei contagi di Covid-19 in Brasile “deve essere un monito per tutto il mondo, la pandemia non è finita e ogni rilassamento è pericoloso”, ha aggiunto il dirigente dell’Oms.

Usa. Biden: “Ok piano vaccini ma non è il momento di rilassarsi”

Il maxi piano di aiuti di Biden per contrastare i duri effetti del coronavirus nel Paese è stato approvato alla Camera e passa adesso al Senato.

“Non è il momento di rilassarsi sul fronte della pandemia”: lo ha detto il presidente americano Joe Biden mettendo in guardia la popolazione dal rischio di un nuovo aumento dei contagi a causa delle varianti del coronavirus.

“Siamo avanti rispetto al piano previsto di somministrare 100 milioni di dosi di vaccino nei primi giorni della mia presidenza – ha detto Biden -. Ma bisogna ascoltare Anthony Fauci e gli scienziati, non è il momento di allentare la presa.

Bisogna lavarsi le mani, indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale”.