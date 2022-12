Covid Cina: 5mila morti e un milione di contagi al giorno. L’epidemia di Covid in Cina dopo l’allentamento delle restrizioni sta provocando almeno 5.000 morti e oltre un milione di contagi al giorno. Lo scrive la Bbc citando le stime della società di ricerca britannica Airfinity.

E’ una situazione allarmante? Il Giappone ha disposto l’obbligo di tampone per i viaggiatori dalla Cina. La Ue al momento non impone restrizione alcuna.

A invocare misure è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. “Con un bacino di un miliardo e mezzo di potenziali contagiati – spiega all’ANSA – il virus farà molte mutazioni e a questo dobbiamo porre la giusta attenzione per non fare lo stesso errore di tra anni fa, quando sottovalutammo cosa stava accadendo dall’altra parte del mondo”.

Il virologo Bassetti. “Bisogna alzare una barriera”

“Non sono mai stato allarmista – aggiunge – ma ora dico che dobbiamo alzare una barriera per proteggerci da quanto sta accadendo in Cina, dove è in corso una nuova ondata di Covid senza precedenti e su cui c’è censura. Ma email criptate che arrivano da fonti cinesi riportano numeri da far paura, come 325 milioni di cinesi contagiati in 20 giorni, circa 10.000 morti al giorno e almeno 29 varianti di Omicron, alcune delle quali rientrano in quelle che evadono il vaccino in tutto”.

Quarantena finita per chi viaggia, assalto ai siti di tour operator

I cinesi tagliati fuori dal resto del mondo per tre anni a causa del Covid hanno intanto preso d’assalto i siti di viaggio, anche se l’aumento delle infezioni sta mettendo a dura prova il sistema sanitario e danneggiando l’economia. Lo riferisce il Guardian.

La Cina smetterà di richiedere ai viaggiatori in entrata di sottoporsi alla quarantena dall’8 gennaio e ieri entro mezz’ora dall’annuncio della National Health Commission dati della piattaforma di viaggi Ctrip hanno mostrato che le ricerche di popolari destinazioni oltre frontiera erano aumentate di 10 volte.

Macao, Hong Kong, Giappone, Thailandia e Corea del Sud sono stati i più ricercati, ha affermato Ctrip. I dati di un’altra piattaforma, Qunar, hanno mostrato che entro 15 minuti dalla notizia, le ricerche di voli internazionali sono aumentate di sette volte, con Thailandia, Giappone e Corea del Sud in cima alla lista.

Intanto il Giappone oggi ha reso noto che da venerdì prossimo tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina potranno entrare nel Paese solo dopo un tampone obbligatorio.