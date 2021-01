Covid, maxi festa a Londra ma è vietato: la polizia fa irruzione in una casa privata e multa tutti. Anche in Italia sono vietati i maxi assembramenti domestici per ogni tipo di festeggiamento.

Il comportamento in violazione delle restrizioni anti Covid del Regno Unito, è avvenuto in un appartamento nella zona est di Londra.

Covid, maxi festa a Londra ma è vietato: la polizia multa i presenti

La polizia ha colto in flagranza di reato alcuni cittadini londinesi che stavano partecipando ad una maxi festa domestica. Tutto questo è stato reso possibile dalla soffiata di alcuni abitanti del quartiere.

Lo scorso fine settimana, di domenica, più di venti persone si erano date appuntamento nell’appartamento di un loro amico. Le loro intenzioni erano quelle di dar vita ad un party serale esclusivo.

E probabilmente l’avrebbero fatta anche franca se non fossero intervenuti i vicini. Infatti gli abitanti del quartiere, infastiditi dal chiasso e dal via via, hanno chiamato la polizia per segnalare dei comportamenti in violazione delle restrizioni anti Covid.

Zero distanziamento e zero mascherine, multa inevitabile

Come riportato dalla BBC, quando i poliziotti hanno fatto irruzione nell’appartamento, hanno trovato una lunghissima tavolata senza alcun distanziamento tra le persone. E di mascherine non c’era nemmeno l’ombra. Tutti i presenti sono stati multati. Di quanto? Circa 200 sterline.