Covid in Francia, impennate di contagi nelle ultime ore: si sospetta una nuova variante. Esclusa la mutazione inglese. In un primo momento, si pensava ad una diffusione della variante inglese in Francia.

Invece adesso si sta facendo strada l’ipotesi di una nuova variante francese del Covid 19. Variante che, come scrive l’Ansa, sarebbe altamente contagiosa proprio come quella inglese se non di più. Timore a Parigi e nelle altre città francesi.

“Fiammate” locali di contagi – che esplodono in modo esponenziale in alcune zone della Francia – alimentano negli ultimi giorni l’ipotesi di una nuova variante sconosciuta del Covid-19, più contagiosa di quelle osservate finora nel Paese.

Nell’ospedale di Compiègne, a nord di Parigi, sono 160 i pazienti contagiati e la cosiddetta variante inglese, subito sospettata, è stata esclusa dalle analisi.

Analogo fenomeno è stato registrato nel sud-ovest, nel centro e nell’est dove in diversi ospedali si registra una media di contagi molto più alta di quella nazionale.

Nell’ospedale di Compiègne, oltre ai degenti, si sono contagiati 75 membri del personale, medico e paramedico, portando il totale dei contagi a cifre toccate soltanto nella prima ondata.

La direttrice dell’ospedale, Catherine Latger, ha detto alla radio Europe 1 che “la variante inglese non è stata individuata” nelle analisi dei contagiati:

“Abbiamo chiesto nuove analisi per verificare la presenza di nuove varianti non identificate”, ha aggiunto.