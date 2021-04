Covid Giappone, super variante isolata a Tokyo. Una nuova mutazione del coronavirus in Giappone è stata segnalata in un ospedale a Tokyo. Una mutazione capace di ridurre l’efficacia dei vaccini. Lo ha anticipato il canale pubblico Nkh.

Che evidenzia come la variante, denominata E484K, abbia mostrato la sua presenza in 10 dei 14 pazienti in un ospedale della capitale nel mese di marzo.

Covid Giappone, super variante riduce efficacia vaccini

Per circa due mesi fino al mese scorso, riferiscono le fonti, 12 pazienti Covid su 36, hanno mostrato segni di infezione pur non avendo mai viaggiato e frequentato altre persone poi risultate positive all’agente patogeno.

La notizia arriva nel corso di una seconda impennata di infezioni che ha investito in particolar modo la città di Osaka e altre due prefetture dell’arcipelago, Hyogo e Miyagi.

Quarta ondata? Premier nega, medici preoccupati

Dove da oggi sono entrate in vigore restrizioni simili a quelle revocate due settimane fa nella capitale Tokyo. In una audizione parlamentare, il premier Yoshihide Suga ha cercato di stemperare i toni, affermando di non ritenere imminente una quarta ondata.

E insistendo sulla necessità da parte dei cittadini di usare maggiore vigilanza. Meno rassicuranti le dichiarazioni del capo della commissione medica, in stretta cooperazione con l’esecutivo.

Shigeru Omi ha riconosciuto le difficoltà al controllo delle abitudini della popolazione, e l’effettivo rispetto delle misure anti-pandemia.

Non escludendo che l’ascesa dei contagi in atto a Osaka possa poi riproporsi anche a Tokyo. A livello nazionale 2.400 casi nella giornata di domenica con 430 persone che presentano gravi sintomi.