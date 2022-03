Il numero di morti per Covid-19 potrebbe essere tre volte superiore a quanto stimato finora: 18 milioni di morti contro i 5,9 milioni segnalati dalle fonti ufficiali. Questa marcata differenza, riporta The Lancet in un report, sarebbe dovuta alla mancanza di dati in molti paesi del mondo e a rapporti sulla mortalità da Covid-19 ritardati e incompleti.

Quanti sono i morti per Covid-19 nel mondo?

Al fine di ottenere una stima globale e precisa sui morti di Covid-19, gli autori dello studio pubblicato su The Lancet, hanno raccolto i dati sui decessi per tutte le cause in 74 paesi e territori del mondo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e li hanno confrontati con quelli relativi al periodo precedente alla pandemia, fino ad arrivare, in alcuni casi, al 2009. Per i paesi che non producono questi dati, i ricercatori hanno utilizzato un modello statistico.

L’analisi, la prima stima dell’eccesso di mortalità a essere sottoposta al processo di revisione tra pari, indica che sarebbero 18,2 milioni le persone morte a causa del coronavirus, seppur nel 2020 e nel 2021 i decessi segnalati per Covid-19 siano stati 5,94 milioni in tutto il mondo. In particolare, il numero di morti in eccesso è stato maggiore in America Latina andina (512 morti ogni 100.000 abitanti), in Europa orientale e centrale (345 e 316 morti ogni 100.000 abitanti), in Africa subsahariana meridionale (309 morti ogni 100.000 abitanti) e in America Latina (274 morti ogni 100.000). L’India, Usa, Russia, Messico, Brasile, Indonesia e Pakistan sarebbero le nazioni con il maggior numero di vittime.

Perché questa discrepanza nei numeri?

Prima di tutto, dal momento che i sistemi di segnalazione ufficiali non indicano Covid-19 come causa di morte senza un test diagnostico positivo, i decessi dovuti al coronavirus sarebbero inferiori nei paesi del mondo che hanno minore possibilità di effettuare i test.

In secondo luogo perché i sistemi nazionali per la registrazione dei decessi variano molto per qualità e completezza dei dati, nonché nelle definizioni utilizzate per decidere se una morte sia effettivamente dovuta a Covid-19. Infine, ci sarebbero altri fattori sociali, economici e politici che, in alcuni paesi, sembrerebbero aver impedito una registrazione accurata delle morti durante la pandemia.