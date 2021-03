Covid, nuova variante ultra contagiosa scoperta in Papua Nuova Guinea, ma per esperti non è motivo di preoccupazione (foto ANSA)

E’ allarme per la nuova variante Covid “ultra contagiosa” rilevata in Papua Nuova Guinea. Attualmente la variante più comunemente rilevata nei viaggiatori della Papua Nuova Guinea è il lignaggio B.1.466.2, ma gli esperti sostengono che non sia motivo di preoccupazione.

Queensland Health ha rivelato che la variante è stata individuata con il sequenziamento genomico, utilizzato in tutto il mondo e fondamentale per rilevare nuove varianti del virus.

Il direttore sanitario, del Queensland Health, Jeannette Young, ha dichiarato: “Siamo preoccupati per le nuove varianti che stanno emergendo all’estero, più contagiose delle precedenti presenti nel Queensland. È inoltre possibile che questo rilevamento si riferisca a precedenti casi di Covid-19 che, pur non essendo più infettivi, a distanza di 2 mesi possono diffondere frammenti virali”.

Le nuove varianti del Covid

In una dichiarazione, Queensland Health ha affermato che con l’evolversi della pandemia verranno rilevate nuove varianti. “Dal 1 gennaio al 25 marzo 2021, Queensland Health è stata informata di 64 casi di Covid-19 in persone che hanno viaggiato o transitato in Papua Nuova Guinea (PNG)”, e aggiunto che dei 67 casi Covid attivi nel Queensland, 42 provengono da PNG.

“Attualmente la variante più comunemente rilevata nei viaggiatori della Papua Nuova Guinea è B.1.466.2, e non è motivo di preoccupazione”, ha affermato Queensland Health.

Ma gli esperti avvertono che il rilevamento della nuova variante mostra quanto i paesi debbano tenerla sotto controllo.

Nelle ultime settimane, PNG sta affrontando un’ondata di casi che minaccia di sopraffare il già fragile sistema sanitario. Il paese ha aumentato le restrizioni e i medici australiani si sono recati in PNG con attrezzature mediche e respiratori.

Kirsty Short, virologa dell’Università del Queensland, ha affermato che man mano che il virus si diffonde, emergeranno più mutazioni. Parlando alla ABC ha spiegato: “Penso che dovremmo interpretare questa notizia come l’avvertimento che è necessario tenere sotto controllo questa situazione. Le mutazioni si stanno verificando e se lasciamo che vada avanti questo focolaio ce ne saranno sempre di più e insieme la possibilità che emergano varianti preoccupanti”.