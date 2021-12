Gli Usa sconsigliano viaggi in Italia per la pandemia di Covid: “Evitate di andare in Italia, o se dovete andarci assicuratevi di essere completamente vaccinati prima di partire”, si legge sul sito dei Cdc (i Centers for Disease Control and Prevention, ovvero i centri di controllo e prevenzione delle malattie americani).

Cdc Usa: “Evitate viaggi in Italia o almeno siate completamente vaccinati”

La lista del Cdc dei Paesi a ‘Livello 4’, quindi ad alto rischio, salgono così a 84, inclusi molti Paesi europei sconsigliati già nelle scorse settimane, tra cui Germania, Francia, Portogallo e Polonia. Nel complesso, quasi l’intera Europa è classificata a livello 4, come gli stessi Stati Uniti.

L’avviso dei Cdc: “Evitate viaggi in Italia. O almeno…”

Nello specifico, al primo punto dell’avviso si legge: “Evitate di andare in Italia”. Al secondo punto si scrive: “Se dovete viaggiare in Italia, assicuratevi di essere pienamente vaccinati”. Ed al terzo punto: “A causa della attuale situazione in Italia, anche i viaggiatori pienamente vaccinati possono essere a rischio di prendere o diffondere le varianti del Covid”.

L’aggiornamento Cdc: “Italia a grande rischio insieme a Turchia, Seychelles, Giordania…”

Nel suo aggiornamento, i Centers for Disease Control and Prevention Usa hanno spostato Italia, Groenlandia e Mauritius dal livello 3 al livello 4, in cui di solito vengono collocati i Paesi nei quali negli ultimi 28 giorni sono stati registrati oltre 500 casi ogni 100mila residenti.

In tutto sono più di 80 i Paesi classificati di livello 4 al 13 dicembre. Tra gli altri luoghi considerati a rischio “molto alto” ci sono Barbados, Belize, Isole Cayman, Giordania, Seychelles, Turchia.

Gli stessi Stati Uniti non sono però in una situazione facile: il 12 dicembre gli Stati Uniti hanno raggiunto gli 800mila morti dall’inizio della pandemia.