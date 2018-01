LONDRA – Il grime rapper britannico Crazy Titch, condannato all’ergastolo per omicidio, in prigione è stato beccato mentre faceva sesso con Jodie Malins, 35enne operatrice penitenziaria .

Carl Dobson, 33 anni, amico del rapper Stormzy, avrebbe condiviso un momento di passione con la Malins durante un seminario di massima sicurezza nel carcere di Long Lartin nel Worcestershire.

La polizia ha confermato l’arresto di una 35enne con l’accusa di inadempienza in pubblico ufficio, è stata rilasciata ma rimane sotto inchiesta.

A The Sun, una fonte ha riferito:”Sembra abbiano fatto sesso nel laboratorio del carcere. E’ sposata, per cui il marito non sarà molto felice”.

Dobson, presente nell’album d’esordio di Stormzy, “Gang Signs & Prayer” in una conversazione telefonica dal carcere, è accusato di aver iniziato una relazione con la Malins, mentre lavorava per un’azienda che fornisce la mensa del carcere.

Crazy Titch, sparò al produttore musicale Richard Holmes, 21 anni, dopo un diverbio sui testi di alcune canzoni considerati dal rapper “irrispettosi”: dal 2006 sta scontando l’ergastolo, scrive il Daily Mail.

Il rapper e il socio, Anthony Green, 35 anni, avevano affrontato Holmes perché si era alleato con la nascente star del grime, o garage rap, Shaba Shak, 16 anni, che in una canzone aveva insultato il fratellastro di Dobson, Dwayne Mahorn.