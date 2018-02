MIAMI – “Il criceto in aereo non può salire“, le ha detto categorica una hostess. Così Belen Aldecosea, studentessa di 21 anni di Miami Beach, ha dovuto buttare la sua adorata Pebbles nello scarico della toilette. Ora la giovane ha denunciato la compagnia aerea, accusandola di averla costretta a prendere quell’atroce decisione.

La storia raccontata dal Miami Herald ha scatenato evidenti polemiche in America. Al centro della bufera è finita la Spirit Airlines, la compagnia aerea che ha prima autorizzato la studentessa ad imbarcare l’animaletto e poi ha cambiato policy. Belen aveva infatti prenotato un volo da Baltimora a Miami, premurandosi di ottenere il permesso di portare con sé il criceto. Pebbles era un animale di supporto emotivo certificato da un medico, ha specificato. L’ha aiutata in un periodo di crisi, quando ha scoperto di avere un nodulo al collo.

Una volta giunta in aeroporto, però, si è trovata dinanzi allo spiacevole equivoco. Un assistente di volo le ha vietato di salire a bordo con l’animale e poi le avrebbe suggerito di lasciarlo libero o di gettarlo nel water. “Non ho avuto altra scelta”, ha detto in lacrime la ragazza. “Lei era spaventata e lo ero anche io. Ero terrorizzata all’idea di buttarla nella toilette. Ho pianto restando paralizzata per dieci minuti”. Dal canto suo la Spirit Airlines ha ammesso di aver dato informazioni sbagliate alla viaggiatrice, riguardo al trasporto di animali, ma nega categoricamente di averle consigliato l’estrema soluzione di ammazzare il criceto.

Ora Belen si è consolata, adottando un’altro criceto, ma sta pensando di fare causa alla compagnia aerea. Daphna Nachminovitch, vicepresidente di Peta, associazione per il trattamento etico degli animali, condanna entrambe, sia la compagnia che la ragazza, accusate di crudeltà.