KIEV – Due grosse navi cargo da alcune ore stanno bruciando in mare nello stretto di Kerch, vicino alla Crimea, a seguito di una violenta esplosione su una delle imbarcazioni. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno nove morti. Ad essere coinvolta è anche una metaniera, una nave da carico specializzata nel trasporto del gas. L’incidente proprio durante il trasferimento del liquido infiammabile.

Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, sono invece una ventina le persone che sono state tratte in salvo dai soccorritori fino a questo momento.

Gli equipaggi di entrambe le navi sono saltati in acqua e poi soccorsi da alcuni rimorchiatori inviati nell’area. Secondo l’Agenzia russa dei Trasporti marittimi e fluviali, citata dalla Tass, le navi in fiamme sono la Kandiy e la Maestro, entrambe battente bandiera della Tanzania. Sulla prima pare vi fossero imbarcati 17 persone, sulla seconda altre 14. Secondo le autorità locali non ci sono russi tra i membri dell’equipaggio ma cittadini turchi e indiani.