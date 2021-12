Crociera Covid per i passeggeri e l’equipaggio di una nave Royal Carribean salpata sabato dalla Florida. Cinquantacinque persone a bordo sono positive al coronavirus, sebbene il 95% di loro sia completamente vaccinato.

Le isole caraibiche di Curaçao e Aruba, nelle Antille olandesi, hanno vietato l’attracco. La nave resterà in mare fino al suo rientro in Florida previsto il 26 dicembre.

La Odyssey of the Seas, questo il nome della nave, ospita in tutto 3589 passeggeri e 1599 membri d’equipaggio. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) stanno indagando sull’aumento dei casi identificati sulla nave.

Crociera Covid, tutti casi lievi

“Tutti i casi sembrano lievi o asintomatici. Inoltre non ci sono stati ricoveri o morti dalla nave”, affermano i Cdc che stanno lavorando a stretto contatto con Royal Caribbean.

La nave per ora è identificata con il codice giallo, a indicare che è sotto osservazione dei Cdc. Le autorità americane prenderanno in considerazione “vari fattori” per valutare se debba essere identificata con rosso, status per il quale sarebbe costretta a rientrare in porto.

La Odyssey of the Seas è partita sabato scorso per una crociera di otto giorni ai Caraibi.