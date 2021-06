Crociera Royal Caribbean, due passeggeri hanno il Covid nonostante il vaccino: messi in quarantena

Crociera Royal Caribbean (nella foto Ansa), due passeggeri hanno il Covid nonostante il vaccino: messi in quarantena

Due passeggeri americani a bordo di una nave da crociera e di ritorno da un viaggio ai Caraibi sono risultati positivi. A sorprendere è il fatto che avevano entrambi ricevuto due dosi di vaccino.

Due passeggeri in crociera già vaccinati positivi asintomatici: ora sono in quarantena

La società Royal Caribbean ha dichiarato i due ospiti a bordo della Celebrity Millennium sono risultati positivi ma asintomatici e attualmente in quarantena. Gli ospiti, che condividevano una stanza, sono monitorati dal team medico della compagnia navale.

I due sono risultati positivi durante i test di fine crociera, effettuati tre giorni prima del ritorno negli Stati Uniti. Tutti i passeggeri, prima di salire a bordo della nave hanno dovuto mostrare il certificato di vaccinazione oltre a un test negativo effettuato entro 72 ore prima della partenza dall’isola di St. Maarten.

Crociere al via a giugno seguendo le linee guida

Celebrity Millennium è stata una delle prime navi da crociera salpate dal Nord America dopo lo stop dovuto alla pandemia di coronavirus.

Royal Caribbean ha iniziato a navigare a giugno e seguito le linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) che includevano un equipaggio completamente vaccinato e ai passeggeri over 16 di presentare il certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19.