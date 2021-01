Cupcakes a forma di pene per festa di compleanno: pasticcera arrestata in Egitto dopo che foto finiscono online

In Egitto una pasticciera è stata arrestata per aver realizzato dei cupcakes a forma di pene per una festa di compleanno. Dolci che però le sono costati l’arresto. La storia, raccontata dal tabloid Guardian, è accaduta a Il Cairo.

La donna ha fornito cupcakes con decorazioni a forma di pene per una festa di compleanno privata in un club sportivo in un ricco quartiere de Il Cairo. Un gesto, a suo dire, fatto soltanto per assecondare una richiesta dei clienti per una festa. La pasticcera però è stata arrestata dopo che i partecipanti al party hanno condiviso sui social le foto dei cupcakes. I media hanno riferito che le forze di sicurezza hanno raccolto dichiarazioni di testimoni per riuscire ad identificare la donna.

Pasticciera arrestata in Egitto, i casi recenti di Rania Youssef e delle influencer

La pasticcera è stata interrogata dallo stesso tribunale per reati minori che ha processato Rania Youssef, attrice egiziana, con l’accusa di “disprezzo dell’Islam e violazione dei valori della famiglia egiziana“. Poche settimane fa, due influencer di TikTok finite in carcere per “aver violato i valori familiari” e aver danneggiato la morale pubblica, sono state assolte.

Le foto dei cupcakes pubblicate sui social network sono state considerate offensive dalle autorità. I media locali hanno riferito che la donna ha spiegato che gli avventori del club “sono venuti nel mio negozio e mi hanno consegnato foto di genitali e mi hanno chiesto torte in queste forme“. Alla fine la cake designer è stata rilasciata su cauzione.