LONDRA – Bocciato al college, Dan Legg, 19 anni, ha interrotto gli studi e dopo due anni ha avuto la sua rivincita: gira il mondo a bordo di jet privati, possiede due case, orologi e auto di lusso, mantiene i genitori, su Instagram ha 26.000 follower.

Legg, di Cheddar nel Somerset, ha realizzato una fortuna come trading Forex (FX) utilizzando un’app scaricata sul cellulare ed è diventato un esperto, al punto che guadagna circa 1.100 euro a persona dispensando consigli sulle transazioni che comportano sempre la vendita contestuale di una valuta e l’acquisto di un’altra. Il trading Forex è notoriamente difficile e i traders spesso subiscono ingenti perdite.

Nonostante sostenga di essere morigerato nelle spese, Legg spesso su Instagram pubblica foto del suo lussuoso stile di vita: jet privati, a tavola mentre gusta delle aragoste, auto veloci tra cui una Range Rover da 80.000 sterline. “Lavoro sodo così da poter spendere i soldi per ciò che mi piace. I miei genitori mi hanno instillato una grande etica del lavoro e sono grato per tutto ciò che mi hanno dato anche se non erano facoltosi”, gestivano infatti una gelateria a Cheddar Gorge.

Quando era più piccolo, per guadagnare un po’ di denaro lavorava al bar con i genitori, poi al college in un ristorante thailandese. A maggio 2018, ha convinto i genitori Sandra, 55 anni, e Kevin, 60, a vendere l’attività e ora dà loro 2.000 sterline al mese. A 19 anni ha un patrimonio personale che si aggira intorno a uno o due milioni di sterline – non lo sa per certo, “se ne occupa il commercialista” – ma la vita di Legg non è tutta champagne e aragosta.

“È stata dura e ho commesso molti errori, ho dovuto capire da solo come scambiare e vendere” ammette Legg e a tutti i trader Forex novellini consiglia di mantenere la calma:”Non puoi arrabbiarti se perdi denaro perché proverai a scambiarlo e diventerà un gioco d’azzardo”. “Devi sapere come limitare le perdite. Non è necessario fare trading ogni giorno, solo quando salta fuori quello giusto”. (Fonte: Daily Mail)