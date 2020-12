Dark Web, cerca un killer per far uccidere i genitori. Giornalista scopre il piano e li salva (Foto Ansa)

Una ragazza di 26 anni sul Dark Web cerca un killer per far uccidere i genitori. La ricompensa per il duplice omicidio è di circa 20mila dollari. Ma un giornalista della BBC scopre per caso il piano della ragazza e salva la coppia, ignara di tutto quello che stava succedendo.

Una storia incredibile quella che arriva dall’Australia ma che si intreccia con il Regno Unito. Le forze dell’ordine infatti sono state avvertite de complotto per far compiere l’omicidio a ottobre da un giornalista inglese che stava facendo ricerche sul dark web per una serie investigativa. Il giornalista lavorava per la società di produzione Novel, incaricata dalla Bbc di condurre il lavoro.

Il killer scoperto sul Dark Web in realtà era un truffatore

“Crediamo che la donna abbia cercato il sito da sola e abbia preso accordi su quel sito, contattando qualcuno sul dark web ed effettuando il pagamento”, ha detto al Guardian il sergente Beth McMullen. Il killer del dark web si è poi scoperto un truffatore. La donna ora è accusata di due capi di imputazione di tentato omicidio, di incitamento all’omicidio e di furto con scasso. Secondo i resoconti dei media locali l’imputata non ha presentato domanda di libertà su cauzione al tribunale ed è finita in cella dove resterà fino alla fine di questo mese. (Fonte The Guardian).