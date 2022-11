Delfini salvano un nuotatore da uno squalo bianco di due metri che stava per sferrare un attacco mortale

Delfini eroi salvano un nuotatore britannico da uno squalo di due metri che stava per sferrare un attacco mortale, circondandolo e spaventando la belva.

Un coraggioso branco di delfini ha salvato un nuotatore britannico da uno squalo di due metri che stava per sferrare un attacco mortale.

Una vicenda che ha dell’incredibile, sembra uscita da un copione di Disney, quella dei delfini che salvano da uno squalo bianco di due metri un giovane ragazzo inglese che nuotava nelle acque aperte dello Stretto di Cook in Nuova Zelanda sperando di realizzare il sogno di nuotare con i delfini.

Adam Walker sostiene che le eroiche creature abbiano formato un cerchio protettivo intorno a lui per respingere la bestia sott’acqua mentre lui, ignaro del pericolo, stava già lottando contro le onde tumultuose.

Il giovane stentava a credere ai suoi occhi quando è spuntato un branco di delfini che ha iniziato a nuotare in cerchio intorno a lui. Ed ha ammesso di non aver notato l’enorme squalo mentre era in acqua e di essersene accorto solo quando è uscito.

I delfini sono spesso aggrediti dagli squali nell’oceano e si affidano l’uno all’altro per proteggersi.

Tendono a reagire agli attacchi usando il loro grande muso per pungolare i predatori, colpendo il loro ventre o le branchie: si uniscono in branchi e si difendono dall’attacco di uno squalo inseguendolo e speronandolo.

Sono in grado di proteggere i membri vulnerabili dei loro branchi e delle loro famiglie, come i giovani delfini e gli esemplari feriti o malati.

Il giovane Adam Walker ha dichiarato che il sogno di nuotare con i delfini si era avverato e gli piace pensare che lo stessero proteggendo e guidando verso casa.