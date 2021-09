Demi Lovato, star della musica, è tornata a parlare di extraterrestri. Intanto diciamo subito che per lei esistono. Non solo esistono ma vanno presi anche ad esempio. Infatti per la Lovato gli uomini stanno distruggendo il mondo. Una interazione con gli extraterrestri, secondo la cantante, potrebbe cambiare la mentalità delle persone e salvare il pianeta terra.

Demi Lovato: “Gli extraterrestri esistono, ho assistito ad avvistamenti incredibili”

Riportiamo di seguito, il post pubblicato su Instagram dalla Lovato.

“Ho trascorso dei giorni a Joshua Tree con un piccolo gruppo di persone care e @dr.steven.greer e il suo team CE5. Negli ultimi due mesi ho scavato a fondo nella scienza della coscienza e ho sperimentato non solo pace e serenità come non avevo mai conosciuto, ma ho anche assistito agli avvistamenti più incredibilmente profondi sia nel cielo che a pochi metri da me”.

Demi Lovato: “Stiamo distruggendo il mondo, dobbiamo seguire l’esempio degli alieni per salvarlo”

“Questo pianeta è su un percorso molto negativo verso la distruzione, ma NOI possiamo cambiarlo insieme. Se dovessimo convincere l’1% della popolazione a meditare e stabilire un contatto, costringeremmo i nostri governi a riconoscere la verità sulla vita extraterrestre tra di noi e a cambiare le nostre abitudini distruttive distruggendo il nostro pianeta.

Queste sono solo alcune delle testimonianze da sotto le stelle nel cielo del deserto che non possono più essere ignorate e devono essere condivise subito 💞💫☄️ per entrare in contatto con te stesso puoi scaricare l’app CE5 e ti insegnerà i protocolli per connetterti alla vita forma oltre il nostro pianeta!!

(Ps, se non succede al primo tentativo – continua a provare – mi ci sono volute diverse sessioni per attingere a un livello di meditazione abbastanza profondo da stabilire un contatto!) Buona comunicazione 💞🙏🏼”.