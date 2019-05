DENVER – Sparatoria in una scuola privata nei sobborghi di Denver, in Colorado. Almeno otto studenti sono rimasti feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. La Stem School di Highlands Ranch si trova a pochi chilometri dalla tristemente famosa Columbine High School teatro di una strage nel 1999 dove morirono dodici studenti. Due persone fermate: un adulto ed un ragazzo. Sequestrata un auto nel parcheggio della scuola.

La vice sceriffo della contea di Douglas Holly Nicholson-Kluth ha detto non ci dovrebbero essere altri assalitori, ma gli agenti stanno ancora setacciando tutte le aule della scuola.

L’ufficiale di polizia non ha fornito dettagli sull’identità dei feriti o sulla gravità delle lesioni riportate. La sparatoria è avvenuta alla scuola media dell’istituto STEM School Highlands Ranch, che ha oltre 1.850 studenti dalla scuola materna al liceo. L’ufficio dello sceriffo ha detto che gli agenti hanno risposto a una chiamata alle 13:50 locali nella scuola nella comunità di Highlands Ranch, a 24 chilometri da Denver. Appena arrivati sul posto gli agenti hanno sentito degli spari, ha detto Nicholson-Kluth. (fonte ANSA)