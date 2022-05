Deportati in Russia almeno 1.3 milioni di ucraini. A Mariupol cittadini fatti salire su bus con l’inganno

Blitz dice

Save the children, salvate i bambini, salvate i ragazzi. Ma, a questo punto da salvare c’è l’intero umano. Claudio Tesauro sintetizza gli esiti di una ricerca e di una stima statistica. Eccoli: un quindicenne su due non è in grado di capire ciò che pure è in grado di leggere. E’ di fatto analfabeta concettuale […]