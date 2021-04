Derek Chauvin condanna per omicidio George Floyd: colpevole 3 volte, quanto in galera? Ancora non si sa (Foto da video)

Derek Chauvin ha ricevuto la condanna per l’omicidio di George Floyd. O meglio, la sua condanna è stata annunciata. L’agente di polizia è stato dichiarato colpevole. Ma per conoscere l’entità della pena bisogna aspettare qualche settimanna.

Chauvin il 25 maggio del 2020 ha provocato la morte di George Floyd a Minneapolis. Il 46enne afroamericano è divenuto icona del movimento Black Lives Matter. Nei filmati sulla sua morte si vede l’agente Chauvin che, mentre lo ferma, gli preme il ginocchio sul collo.

Derek Chauvin condanna per omicidio Floyd, 3 volte colpevole

Chauvin è stato dichiarato colpevole per tutti e 3 i capi di accusa per cui era imputato. Omicidio preterintenzionale, di secondo grado (ovvero senza averne l’intenzione, ma assumendone il rischio) e omicidio di terzo grado (cioè per “indifferenza alla vita umana”).

La giuria, dopo dieci ore di camera di consiglio ha condannato l’ex poliziotto per omicidio. Ritenendolo colpevole per tutti e tre i capi di accusa, compreso quello più grave di omicidio colposo preterintenzionale.

La gioia dopo la condanna di Derek Chauvin

La lettura del verdetto da parte del giudice è stata accolta da un’ovazione e dalle scene di esultanza da parte delle centinaia e centinaia di persone radunatesi davanti alla sede del tribunale di Minneapolis in attesa della decisione. E la tensione si è subito sciolta in un grande applauso e in urla di gioia. Sembrano scongiurati dunque i rischi di disordini, non solo a Minnepolis ma anche in diverse altre città americane.

E la grande paura si è presto trasformata in una grande festa, da Minneapolis a Times Square, da Washington a Los Angeles e Chicago.

Chauvin rischia 40 anni di carcere

Impietrito in aula Derek Chauvin, che ha ascoltato il verdetto accanto al suo avvocato e che ora rischia fino a 40 anni di carcere. Anche se con le attenuanti e per l’assenza di precedenti la pena potrebbe essere più leggera. Per conoscere la sua entità bisognerà probabilmente attendere diverse settimane, forse otto. Intanto l’ex agente va in cella, dopo essere rimasto finora a piede libero su pagamenti di cauzione. Così Chauvin ha lasciato l’aula del tribunale in manette.