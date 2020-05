ROMA – Arresto, incriminazione per omicidio, poi le proteste davanti a casa e la moglie che lo lascia: la vita di Derek Chauvin, a prescindere da come andrà il processo per la morte di George Floyd, è già diventata un inferno.

Ma i precedenti di Chauvin parlano di una storia, per così dire, turbolenta con la divisa della polizia locale di Minneapolis: in 20 anni aveva ricevuto 17 lamentele.

Assedio a casa di Derek Chauvin

​Vandalizzata la casa di Derek Chauvin, l’ex poliziotto bianco arrestato per la morte di George Floyd. Nel sobborgo di Oakdale, fuori Minneapolis, i manifestanti si sono ritrovati davanti alla casa mostrando cartelli alle auto di passaggio e gridando il nome di Floyd.

Chauvin è stato arrestato con l’accusa di ​omicidio preterintenzionale e omicidio di terzo grado: rischia una condanna massima di 25 anni. Il procuratore della Contea di Hennen, Mike Freeman, l’ha definita “l’incriminazione più veloce in un’indagine contro un agente di polizia”.

La moglie di Chauvin annuncia il divorzio

L’ex agente Chauvin è stato abbandonato dalla moglie, che ha annunciato il divorzio. Un avvocato dello studio Sekula Law Offices, che rappresenta Kellie Chauvin, ha diffuso una dichiarazione in cui ha affermato che la donna, ex regina di bellezza del Minnesota, è “devastata” dalla morte dell’afroamericano e annuncia che ha deciso di “sciogliere il suo matrimonio”.

“Stasera ho parlato con Kellie Chauvin e la sua famiglia. È devastata dalla morte del signor Floyd i suoi pensieri e la sua vicinanza sono per la sua famiglia della vittima, per i suoi cari e per tutti coloro che soffrono per questa tragedia”. “Sebbene la signora Chauvin non abbia figli dal suo attuale matrimonio, chiede sicurezza e privacy per i suoi figli, i genitori e tutta la sua famiglia in questo momento difficile”, ha aggiunto l’avvocato.

Derek Chauvin e il passato in polizia

Derek Chauvin, l’agente bianco arrestato per omicidio colposo dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis, in precedenza aveva ucciso un sospetto, partecipato ad una sparatoria risultata fatale per un altro e ricevuto almeno 17 lamentele durante i suoi quasi 20 anni di servizio al dipartimento di polizia locale.

Prima aveva prestato servizio per otto anni come membro della polizia militare nella riserva dell’esercito, che aveva lasciato senza alcun riconoscimento. (Fonte Agi)