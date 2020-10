Cos’è il dexamethasone, il medicinale somministrato a Trump?

Il dexamethasone, il medicinale somministrato a Trump, è un cortisteroide consigliato solo per i casi gravi della malattia, come da linee guida Oms.

Cosa è il dexamethasone, il medicinale somministrato a Trump?

Alcuni esperti della sanità hanno immediatamente espresso preoccupazione, ha riferito Meryl Kornfield sul Washington Post.

“Il potente steroide ha mostrato risultati promettenti per il trattamento pazienti affetti da una forma grave di covid-19 che hanno bisogno di ossigeno supplementare, come nel caso di Trump, ma potrebbe causare dei danni a chi ha un’infezione più lieve”.

L’uso del dexamethasone, sostengono gli esperti, contrasta con le rosee valutazioni del medico personale di Trump, Sean Conley.

Utilizzato per curare l’infiammazione, il dexamethasone fornisce più possibilità di sopravvivenza ai pazienti COVID-19 in condizioni critiche.

Al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, i medici che seguivano Trump hanno rivelato di aver prescritto lo steroide quando i livelli di ossigeno del presidente sono scesi in modo preoccupante al 93%.

Solitamente i livelli di ossigeno nel sangue di una persona sana variano dal 95 al 100%.

I pazienti covid-19 che hanno bisogno di ventilazione meccanica o a cui viene somministrato ossigeno, assumendo il dexamethasone aumentano le possibilità di sopravvivenza, secondo una ricerca pubblicata a luglio.

Dexamethasone, a chi viene somministrato?

Secondo una ricerca pubblicata nel numero di agosto del Journal of Hospital, ai pazienti positivi cui viene somministrato il farmaco pur non avendo bisogno di ventilazione meccanica o ossigeno, e dunque non gravi, potrebbe mettere in pericolo la loro salute.

Nelle linee guida, il National Institutes of Health è contrario all’utilizzo del dexamethasone per i pazienti covid-19 che non hanno bisogno di ossigeno supplementare.

Il dexamethasone solitamente non viene prescritto all’inizio della cura di un paziente positivo, poiché può indebolire il sistema immunitario e dunque la capacità di contrastare il virus.

Ma meno di due giorni dopo che Trump era risultato positivo i medici hanno deciso di somministrare lo steroide al presidente.

“Abbiamo deciso che in questo caso, nella fase iniziale della malattia i potenziali benefici erano maggiori dei rischi”, ha detto Conley.

Secondo il bugiardino, il dexamethasone può inoltre scatenare degli effetti collaterali, che vanno dai coaguli di sangue, vista annebbiata e mal di testa fino ad “alterazioni psichiche” come insonnia, sbalzi d’umore e “manifestazioni psicotiche”.

I medici sanno cosa aspettarsi dal dexamethasone poiché non è un nuovo farmaco. Lo steroide, che viene utilizzato per trattare l’asma, la malattia di Crohn, la sindrome dell’intestino irritabile e alcuni tipi di cancro, ha 60 anni ed è onnipresente.

Un altro noto effetto terapeutico del farmaco è la sensazione di euforia, la liberazione dai dolori.

Ma il sollievo che prova un paziente non va confuso con il miglioramento fisico, ha detto Peter B. Bach, direttore del Center for Health Policy and Outcomes presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

I pazienti a cui viene prescritto uno steroide come il dexamethasone rischiano di esagerare con gli sforzi poiché si sentono bene.

Bach consiglia ai pazienti che lo assumono di non lasciarsi ingannare dalla tregua poiché rischiano di oltrepassare le capacità del corpo.

“Avendolo assunto per un’ernia del disco, mi sentivo rinato ma in realtà ero a malapena in grado di muovermi”, ha raccontato Bach.

A Trump, il dexamethasone è stato prescritto insieme a un cocktail di anticorpi monoclonali, per cinque giorni ha assunto il Remdesivir per via endovena e ossigeno supplementare.

Non è ancora del tutto noto come il dexamethasone interagisca con le due terapie sperimentali e, inoltre, come Trump abbia risposto alla cura. (Fonte: Washington Post)