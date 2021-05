Dexter Kruger a 111 anni è l’uomo più anziano d’Australia e uno dei suoi segreti della longevità è aver inserito nella sua dieta il consumo di cervello di pollo.

Kruger, ex allevatore ormai in pensione, ha segnato 124 giorni da quando ha compiuto 111 anni, un giorno in più rispetto al veterano della prima guerra mondiale Jack Lockett quando morì nel 2002.

Dexter Kruger, è l’uomo più anziano d’Australia: 111 anni. Il suo segreto? Cervello di pollo. Ecco le sue parole

Kruger, che vive in una casa di riposo nel Queensland, all’Australian Broadcasting Corp., ha rilasciato un’intervista e rivelato che mangiare una volta alla settimana il cervello di pollo ha contribuito alla sua longevità. Al giornalista ha spiegato: “Cervello di pollo. Sai, i polli hanno una testa e dentro c’è un cervello. E sono piccole cose deliziose, basta solo un piccolo morso”.

Dexter Kruger, è l’uomo più anziano d’Australia: 111 anni. Il suo segreto? Cervello di pollo. Presto uscirà la sua autobiografia

Il 74enne figlio di Kruger, Greg, attribuisce la longevità del padre allo stile di vita semplice e sano. Melanie Calvert, manager della casa di riposo ha detto che Kruger sta scrivendo la sua autobiografia ed è “probabilmente uno degli ospiti più lucidi”. “Per l’età che ha la sua memoria è sorprendente”, ha commentato Calvert.

John Taylor, uno dei fondatori dell’Australian Book of Records, ha confermato che Kruger è diventato l’uomo australiano più anziano di sempre. L’australiana più anziana segnalata è stata Christina Cook, morta nel 2002 all’età di 114 anni e 148 giorni. (Fonte: apnews.com)