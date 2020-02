ROMA – Il sito per adulti CamSoda ha offerto ai passeggeri in quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess a causa del Coronavirus, spogliarelli gratis in diretta.

Agli oltre tremila passeggeri è stato garantito il pieno accesso gratuito ai servizi di webcam del sito per aiutarli a trascorrere il tempo. “Quelle persone non stanno soltanto affrontando la paura del Coronavirus, che è terrificante, ma anche la noia”, ha detto il vice presidente di CamSoda in un comunicato stampa. “Nel tentativo di distogliere la mente dalle preoccupazioni, stiamo offrendo ai passeggeri e all’equipaggio la possibilità di divertirsi in un ambiente sicuro e controllato”.

L’offerta era stata estesa, oltre ai passeggeri bloccati sulla Diamond Princess, anche a 1.800 della World Dream, anche se questi hanno immediatamente ricevuto il via libera e sono stati rilasciati domenica. I passeggeri e l’equipaggio della Diamond Princess, tra cui 35 italiani, sono invece tutt’ora attraccati in un porto giapponese, con più di duecento casi confermati di coronavirus a bordo. Non è chiaro per quanto tempo rimarranno ancora bloccati. (fonte CORRIERE DELLA SERA)