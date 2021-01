Spunta un’altra presunta figlia di Diego Armando Maradona. La notizia, circolata a fine dicembre, è stata confermata durante un programma televisivo dell’emittente America dal giornalista Luis Ventura. Si chiama Eugenia Loprevittola, 25 anni. La ragazza era stata data in adozione dalla madre biologica che dopo la morte del campione argentino, ha voluto incontrarla per rivelarle che Maradona era suo padre.

Chi è Eugenia, la presunta figlia di Diego Armando Maradona

Come riporta Il Mattino, la ragazza è nata l’11 luglio 1995 nell’ospedale Evita di Lanus, proprio l’ospedale dove nacque Maradona nel 1960. Vive a Berisso, nella provincia di Buenos Aires, lavora presso una farmacia e gioca a calcio. Secondo il giornalista Ventura, Eugenia vorrebbe “sapere se Diego era suo padre. Non le interessa l’eredità“. L’ex campione inoltre era venuto a conoscenza dell’esistenza di questa figlia nell’ultimo periodo della sua vita, quando allenava il Gimnasia La Plata.

Come ha spiegato l’avvocato Sebastian Baglietto, scelto dai cinque eredi legittimi di Diego Armando Maradona come amministratore, i presunti figli devono chiedere il test del Dna ed è quanto ha fatto Magalì Gil. Eugenia Loprevittola invece vorrebbe soltanto sapere chi era il suo padre biologico e non immischiarsi in una battaglia legale che sembra sempre più una soap opera. (fonte IL MATTINO)