Diego Armando Maradona, spunta una figlia in Argentina: "Sono la prima. Non cerco soldi"

Spunta una nuova figlia di Diego Armando Maradona. La ragazza, argentina, sarebbe nata poco dopo l’arrivo di Maradona a Napoli.

“Sono la prima figlia di Maradona – ha raccontato Damaris Alejandra Maradona, questo il suo nome, in un’intervista a una tv argentina – ma, non cerco pubblicità e non mi interessa l’eredita”.

Diego Armando Maradona, le parole della figlia a una televisione argentina

“Sono povera – spiega – come lo era mio padre. Non ho neanche l’auto, ma non cerco soldi. Ho solo i ricordi dei bellissimi momenti trascorsi con papà, il suo sangue e il suo cognome: sono stata riconosciuta da lui e non chiedo altro”.

“Avrei voluto prendermi cura di mio padre quando è stato male – ha aggiunto Damaris Alejandra – ma sono stata allontanata. L’eredità non mi interessa: la conservino Claudia Villafane, le sue figlie e gli altri fratelli che probabilmente ho“.

Proprio sul suo profilo social la giovane aveva pubblicato anche un bel messaggio in ricordo del padre: “Mi ricordo di te, papà. Mi hai chiamato Damaris, che bel nome. Grazie papà. Mi manchi troppo e a volte non posso fare a meno di pensare che è stato tutto un incubo e che verrai a trovarci, soffro. Soffro molto anche se so che sei accanto a Dio, non riesco a smettere di incolparmi per tutto il tempo che non siamo stati insieme, abbiamo passato poco tempo insieme“.