Diego Armando Maradona è morto. Clarin: “Arresto cardiorespiratorio”.

Diego Armando Maradona è morto. Lo scrive il giornale argentino Clarin.

Maradona è morto questo mercoledì all’età di 60 anni dopo aver subito un arresto cardiorespiratorio. Maradona era nella sua casa nel quartiere San Andreas di Buenos Aires. Inutile il soccorso di tre ambulanze.

Con Maradona c’era la figlia Giannina.

Maradona aveva compiuto sessant’anni il 30 ottobre ed era stato sottoposto nei giorni scorsi a una delicata operazione al cervello. . “E’ successo l’inevitabile”, scrive il giornale argentino.

Fernandez: “Il migliore di tutti. Ci mancherai per tutta la vita”

“Ci hai portato in cima al mondo. Sei stato il migliore di tutti. Grazie per essere esistito, Diego. Ci mancherai per tutta la vita”.

Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, commentando la morte di Diego Armando Maradona.

Nel tweet, il capo di Stato ha condiviso una foto che lo ritrae abbracciato al campione argentino.

Un minuto di silenzio prima delle partite di Champions League ed Europa League

Un minuto di silenzio prima delle partite di Champions League ed Europa League per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, morto oggi. Lo ha comunicato la Uefa.

Spadafora: “Napoli piange. Era più di un campione”

“La morte di Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto”. E’ il commento del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. “Ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera” scrive il ministro.

Pelè: “Un giorno giocheremo insieme in cielo”

“E’ triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”.

Cannavaro: “Non mi sembra vero”

“Sono senza parole, non mi sembra vero”. Così l’ex Napoli Fabio Cannavaro commenta la morte di Maradona.(Fonti: Ansa, Clarin)