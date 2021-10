Differenza età conta in amore? Su TikTok il racconto della storia tra Nicole (21 anni) e Michael (54 anni)

Nicole (21 anni) e Michael (54 anni) in una foto Instagram

La differenza d’età in amore non conta. Almeno è quanto sostiene Nicole Downs, 21enne fidanzata da più di tre anni con un uomo di 54. Così riferisce Giampaolo Scacchi.

TikTok è diventata famosa grazie ai video in cui racconta la sua vita, felice e dispendiosa, con Michael più grande di 33 anni. Secondo quanto scrive il Suè diventata famosa grazie ai video in cui racconta la sua vita, felice e dispendiosa, con Michael più grande di 33 anni. Secondo quanto scrive il Sun, Nicole Downs, del Michigan, in una serie di video postati su TikTok ha parlato di tutti i regali che Michael le ha comprato da quando la storia d’amore è diventata pubblica.

La differenza d’età conta in amore?

Le loro spese folli vanno dal concedersi il lusso di borse firmate, ad esempio Louis Vuitton, all’acquisto di vestiti Forever 21.

Michael ha inoltre pagato gli interventi di chirurgia plastica, Botox, iniezioni per rimpolpare le labbra e la gluteoplastica (lato B alla brasiliana).

Dopo l’incontro nel 2018, Nicole racconta di aver reso pubblica la storia solo nel 2020: “Da quando ci siamo incontrati siamo stati inseparabili, non ne ho parlato prima sui social media a causa della nostra differenza di età e non volevo affrontare i commenti negativi. Ma è la mia vita e faccio ciò che mi rende felice”.

Purtroppo, sui social li ha ricevuti, molti utenti avevano affermato che stava con Michael solo per il denaro. Da allora, Downs ha pubblicato dei video ironici in cui gli chiede dei soldi o di accompagnarla al centro commerciale per fare acquisti folli.

In un video TikTok, ha ammesso che “lo usa per soldi” e che “è troppo carina per lavorare”, definendo ulteriormente il suo status di sugar baby. La star di TikTok ha anche detto più volte di volerlo sposare e trascorrere insieme tutta la vita.