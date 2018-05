ROMA – Mari Llewellyn, in meno di un anno, è riuscita a perdere peso in modo consistente, grazie al sollevamento pesi, una dieta priva di carboidrati e ad alto contenuto di grassi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La 23enne, di Philadelphia, alta 1,80 mt, nel giro di un anno è passata da 111 a 78 kg, deve al fitness il cambiamento che l’ha resa felice e sul Daily Mail, in vista dell’estate, per superare la prova costume ha condiviso una guida alla palestra, Mari Easy Fitness, da lei creata e che su Instagram ha circa 230.000 follower.

Regime di allenamento – Sei giorni su sette Mari fa sollevamento pesi ma al contempo integra con esercizi cardio quasi tutti i giorni per 20 minuti o 30 secondi di “sprint” per accelerare la frequenza cardiaca. I tre aspetti principali cambiati dal giorno in cui ha iniziato la trasformazione sono la massa muscolare, la forza e la dieta.

Dieta – Dopo aver aumentato considerevolmente la massa muscolare, Mari sostiene che per mantenere il peso sono indispensabili molte più calorie, per cui mangia più volte al giorno, la dieta si concentra su cibi nutrienti che forniscono una buona quantità di energia. Segue una dieta a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di grassi che include molte proteine come pollo e carne, avocado, uova, verdure e come snack, noci in abbondanza.