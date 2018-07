NEW ALBANY – Un altro triste episodio che vede coinvolta una mamma, che dimentica [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il proprio figlio nell’auto sotto al sole rovente.

E’ accaduto a New Albany, città che si trova nello Stato americano dell’Indiana.

Per il piccolo Aiden Miller erano i primi giorni all’asilo nido. Purtroppo però, sua mamma lo ha dimenticato in auto. La donna ha dimenticato di avere con se il piccolo di appena 3 mesi addormentato nel seggiolino. La donna ha tranquillamente parcheggiato la macchina, ed è entrata in ufficio.

Dopo 8 ore è uscita e si è accorta che suo figlio era nel posto dietro, con la cintura ancora stretta. Il bambino era morto e nonostante l’intervento dei soccorsi per lui non c’è stato niente da fare.

La donna ora è distrutta dal dolore. Solo negli Usa, con la morte del piccolo Aiden, sono in totale 29 i bimbi morti dentro le auto rimaste per ore sotto al sole rovente.

Coem racconta il Mirror, la donna doveva lasciare i suoi due figli in due asili diversi: dopo aver accompagnato il primo, il secondo si è addormentato in auto e la mamma si è scordata di lui.