Dimenticati in mezzo all’oceano durante una gita di snorkeling, neo sposi fanno causa a tour operator

Dimenticati nell’oceano durante una gita di snorkeling. È l’accusa di un coppia californiana contro un tour operator responsabile, a loro avviso, di averli dimenticati in mare.

Dimenticati nell’oceano, coppia fa causa al tour operator

Elizabeth Webster e Alexander Burckle erano in viaggio di nozze nel settembre 2021 quando sono stati abbandonati in mare a Maui, alle Hawaii, durante un gita a bordo della Sail Maui che sarebbe dovuta durare dalle 10 del mattino alle 15.

Il capitano non ha comunicato l’ora esatta in cui i passeggeri, in tutto 44, sarebbero dovuti rientrare. E così Webster e Burckle si sono allontanati per la loro avventura di snorkeling e poi si sono ritrovati abbandonati in mezzo al mare. Al tour operator ora chiedono un risarcimento e danni per 5 milioni di dollari.

Altri testimoni raccontano che tutto sembrava tranquillo e normale, mentre si avvicinavano al primo sito di snorkeling. Intorno alle 10:40, la barca aveva ormeggiato al largo di un resort abbandonato, per permettere la discesa dei turisti. Il capitano, confermano i testimoni, aveva avvisato il gruppo del tour che avrebbero avuto un’ora per fare snorkeling, prima di ripartire per la fermata successiva. Nessuno, alla partenza, si è accorto della mancanza delle due persone lasciate in mare.