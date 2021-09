Disney Space 220, il ristorante che vi porta nello spazio: sarà come cenare in orbita, a più di 300 km dalla Terra

Cenare in un ristorante spaziale? Lo Space 220, nuova attrazione di Disney World, in Florida, grazie alla realtà virtuale consente di mangiare in altissima quota, direttamente a bordo di una stazione spaziale a circa 354 km di distanza dalla Terra.

Space 220, il ristorante spaziale a Disney World

Come riferisce space.com, il ristorante fa parte dell’Epcot Centre il parco tematico della Florida dedicato alla tecnologia e all’innovazione. Il visitatore entrerà in uno degli “ascensori spaziali” che consentirà di raggiungere la quota giusta per il viaggio all’insegna della realtà virtuale.

Lo Space 220 è situato a bordo di una stazione spaziale in orbita a 220 miglia sopra la Terra (da cui il nome “Space 220″) e i clienti possono ammirare il pianeta sottostante mentre gustano piatti (g)astronomici” come “Starry Calamari” e “Terra-Bolognese”.

Il ristorante si trova all’Epcot Centre

“Epcot è incentrato sulla magia delle possibilità e sembra che questa esperienza culinaria possa avvenire solo qui a Epcot”, ha detto Kartika Rodriguez, vicepresidente di Epcot. “Space 220 è una celebrazione delle infinite possibilità della tecnologia, dell’esplorazione dello spazio e dell’ingegno umano”.