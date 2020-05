“Ha trovato il marito morto, in un’ala della villa con una pistola in mano.”

La moglie era andata a cercarlo e per entrare in palestra ha dovuto chiamare un addetto alla sicurezza.

Il Comitato investigativo russo ha aperto un’inchiesta sul decesso, come ha riferito Interfax.

Accanto al corpo di Bosov che presentava una ferita d’arma da fuoco alla testa, c’era una pistola Glock, il che farebbe ipotizzare un “sospetto suicidio”. Non ha lasciato alcun biglietto.

Voleva esser pronto a difendersi nel caso di un’eventuale intrusione, ha riferito Moskovsky Komsomolets citando la fonte di famiglia.

Bosov, un patrimonio di $ 11 miliardi, era fondatore, azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo ALLTECH.

Era già proprietario di Antracite Siberiano, il più grande esportatore di carbone e antracite della Russia.

Secondo quanto riferito da Variety, Bosov e la moglie Katerina nel 2019 hanno pagato $ 30 milioni in contanti per l’acquisto di importante edificio a Beverly Hills, nel periodo in cui a Mosca stava affrontando oscuri attacchi all’attività.

La figlia Bella Alexa, di due anni, con 354.000 follower è una star dei social media, nello status è descritta come “Rich Kid of Beverly Hills”.

Nelle foto si vede la bambina che indossa abiti firmati, gioca davanti al jet privato della famiglia e insieme ai genitori viaggia in Francia e in Italia.

Bosov, negli Usa aveva investito $ 1 milione nel business legale della marijuana. (Fonte: Mirror).