Il record di Don Gorske: trentamila Big Mac in 46 anni. Una media di 1,7 al giorno

NEW YORK – Trentamila Big Mac in 46 anni. Una media di 1,7 al giorno. Questo il particolare record di Don Gorske, agente penitenziario in pensione di Fond du Lac, in Wisconsin.

Il suo è un record da Guiness dei primati. Record certificato grazie all’ossessione di Don nel conservare le confezioni dei panini.

Gorske entrò per la prima volta in un fast food quasi per caso nel 1972:

“Quando entrai per la prima volta era il solo McDonald’s in città”, ha spiegato Don Gorske, ricordando quel suo primo viaggio in automobile e i 9 panini che mangiò quel giorno. Un pasto che è diventato la sua routine quotidiana a cui si è sottratto solo otto volte e sempre per cause di forza maggiore. La prima volta nel 1982, quando sfidò una tempesta di neve per arrivare da McDonald’s ma lo trovò chiuso. Un’altra volta quando la madre morì, nel 1988. Da allora però ne tiene in congelatore una scorta, che in caso di emergenza riscalda al microonde.

L’uomo, malgrado i Big Mac, sostiene di essere in perfetta forma e di avere delle analisi assolutamente nella norma.

