Donna incinta fugge dall’Ucraina e arriva in Italia dove partorisce il piccolo Denis (foto Ansa)

Una donna è fuggita dall’Ucraina mentre era incinta. Poi ha trovato rifugio in Italia ed è riuscita a partorire nell’ospedale di Pescia, in Toscana. Per fortuna, il parto è andato bene ed è nato il piccolo Denis. Nel frattempo, Kiev conta di evacuare civili con dieci corridoi umanitari.

Fugge dall’Ucraina mentre è incinta e riesce a partorire a Pescia, in Italia

“Benvenuto Denis! Piccolo nato all’ospedale di Pescia da mamma fuggita dalla guerra in #Ucraina! Grazie ai nostri operatori della sanità e accoglienza, la Toscana ha un grande cuore”, così il governatore della Toscana ha saluto il lieto evento

Guerra in Ucraina, Kiev conta di evacuare civili con 10 corridoi umanitari

Sono dieci i corridoi umanitari attraverso i quali Kiev, capitale dell’Ucraina, conta di evacuare i civili ucraini assediati dalle forze russe. Lo riporta il Kyiv Independent. La vice prima ministra, Iryna Vereshchuk, si aspetta un cessate il fuoco temporaneo da parte di Mosca che includa tutti i corridoi.

In particolare, i percorsi vanno dalle città di Trostyanets, Krasnopillya e Sumy a Poltava; da Mariupol a Zaporizhzhia; da Volnovakha a Pokrovsk; da Izyum a Lozova e Kharkiv Oblast, e da tre sobborghi di Kiev (Bucha, Borodyanka e Irpin) verso la capitale.