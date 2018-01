BHOPAL – Le ragazze sono più forti e più disciplinate dei maschi. Molti lo sapevano già ma a questa conclusione è arrivato anche Ramesh Chandra, vicecomandante di una scuola militare in India.

Chandra sostiene di essere rimasto scioccato quando ha saputo che delle 15 ragazze che seguivano l’addestramento per diventare soldatesse, molte di loro non sapevano nemmeno andare in bicicletta, riferisce The Times of India.

“Ma una volta iniziata la formazione, nel giro di un mese sono diventate 15 esperte cicliste. Il che mi ha fatto scoprire che le ragazze erano più brave quando si trattava di seguire le istruzioni e più disciplinate degli uomini”, ha osservato il vicecomandante.

E nella fase dell’allenamento ha aperto ulteriormente gli occhi: “Gli ultimi 15 mesi sono stati un percorso formativo e ho scoperto che le donne sono molto più forti degli uomini, mentalmente, emotivamente e fisicamente. Di fronte alle difficoltà nessuna delle volontarie si è tirata indietro, il che è davvero ammirevole”, ha osservato Chandra.

Nel 2016, Shri KK Sharma, direttore generale BSF, Border Security Forces of India, aveva creato un team di sole donne soldato coraggiose e, in poco più di anno era già pronto a esibirsi lungo il Rajpath, viale della capitale indiana dedicato alle cerimonie e parate militari. “Il gruppo di Jaanbaaz a Gwalior, esclusivamente di uomini, è stato formato nel 1989, ma dopo 15 mesi non erano stati in grado di sfilare a Rajpat, cosa che il nostro “Seema Bhawani” ha invece fatto con eleganza”.