Droni kamikaze su Kiev questa mattina: i russi hanno colpito il centro della capitale ucraina e ci sono persone sotto le macerie di un edificio residenziale. Le esplosioni si sono verificate nel centro della città e vicino alla stazione centrale. L’allarme aereo continua e i residenti sono stati invitati a restare nei rifugi. L’allerta vige in tutta l’Ucraina. Tra le immagini pubblicate questa mattina dai siti ucraini e internazionali sull’attacco a Kiev anche quella di un agente di polizia che spara con un fucile per abbattere un drone. Sui social nel Paese fornite istruzioni su come far cadere i micidiali Shahed-136 usando armi leggere.

Spenta di nuovo la centrale nucleare

La centrale nucleare di Zaporizhzhia ha nuovamente interrotto l’approvvigionamento energetico esterno a causa dei bombardamenti russi. “I terroristi russi hanno sparato ancora una volta contro le stazioni elettriche nel territorio sotto il controllo dell’Ucraina, l’ultima linea di alimentazione è stata disconnessa. Nel processo di transizione, a causa di una caduta di tensione di breve durata, spento il trasformatore di riserva e avviati i generatori diesel”, ha affermato Energoatom.

Allarme aereo in tutta l’Ucraina

Dopo gli attacchi di droni a Kiev e gli attacchi missilistici alle infrastrutture nelle regioni di Dnipropetrovsk e Sumy, annunciato un allarme aereo in tutta l’Ucraina. Lo riporta l’Ukrainska Pravada. Esplosioni, infatti, anche nella città portuale sul Mar Nero di Odessa, nel sud del Paese. Ed un allarme aereo è risuonato nella notte e in mattinata anche a Mykolaiv (Sud), Poltava e Cherkassy nell’Ucraina centrale.

Il governatore dell’Oblast di Sumy Dmytro Zhyvytskyi ha riferito intanto che le forze russe hanno colpito le infrastrutture critiche. Zhyvytskyi ha detto che ci sono vittime, ma non ha fornito dettagli, come riportano i media ucraini. E citato dai media internazionali, Sergiy Gaidai, governatore ucraino in esilio, ha detto che “i russi stanno cancellando dalla faccia della terra con carri armati, artiglieria e fuoco della contraerea gli insediamenti liberati dalle unità ucraine nel Lugansk. Gli occupanti stanno piazzando cubi di cemento e scavando trincee in tutta la regione di Lugansk, preparandosi per una lunga difesa”.