ROMA – Conosciuto come il frutto più puzzolente del mondo, il durian ha tenuto fede alla sua reputazione all’aeroporto indonesiano di Bengkulu: sul volo della Sriwijaya Air ne stavano stipando due tonnellate quando i passeggeri si sono ammutinati. “Non partiamo” è stata la decisione comune, o noi o il durian con il suo nauseabondo tanfo di cipolle marce.

Gli addetti della compagnia hanno tentato una debole resistenza: “Non è vietato trasportare durian in aereo se i frutti sono impacchettati bene. E poi appena si sale di quota l’odore svanisce”. Giustificazione che non ha convinto nessuno dei passeggeri che alla fine, per non far saltare il volo, sono stati accontentati: dopo le operazioni di scarico finalmente il pilota ha potuto far decollare l’aereo diretto a Giakarta.

Perché, in effetti, questo frutto originario di Sumatra e Borneo, considerato in tutto il sud est asiatico il re dei frutt,i ha il difetto di offendere l’olfatto come poche altre cose. Eppure è apprezzatissimo: la sua polpa richiama il gusto del melone, la sua forma, è grande come un cocomero, e la buccia spinosa assomigliano all’armatura di un guscio che custodisca un tesoro.

“Loro [gli abitanti dell’isola di Sumatra] hanno un frutto verde che chiamano Duriano ch’è verde e di grandezza di un’anguria, di mezzo al quale, aprendolo, si trovano cinque frutti come sarian melarancie, ma un poco più lunghi, d’eccellente sapore, che nel mangiare sembrano del buttiro [burro] rappreso”, è la descrizione che ne fece l’umanista Poggio Bracciolini nel ‘400, ci ricorda Wikipedia.

Puzza però a tal punto che in alcuni paesi è fatto divieto di trasporto su taxi e mezzi pubblici. Però in conserve, dolci, sciroppi, cioccolatini pare prelibatissimo. Come i suoi semi tostati.