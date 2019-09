ROMA – Sono saliti a 530 i casi di malattie polmonari legati all’utilizzo delle e-cig negli Stati Uniti. Il Centers for Disease Control and Prevention, l’ente governativo che si occupa della salute pubblica, ha dichiarato che i pazienti sono stati identificati in 38 stati e oltre la metà riguarda giovani al di sotto dei 25 anni, mentre il 16% hanno meno di 18 anni. Tre quarti dei pazienti sono di sesso maschile.

Al momento sono sette le vittime decedute in seguito a complicazioni polmonari dovute allo svapare. Secondo gli esperti, è difficile stabilire cosa fa ammalare le persone perché molte di esse si rifiutano di dire cosa hanno fumato soprattutto se si tratta di sostanze illegali. Inoltre vengono usati diversi prodotti e diverse marche.

In attesa che l’amministrazione Trump prenda dei provvedimenti come annunciato, New York è stato il primo stato a far entrare il vigore il bando per le sigarette elettroniche aromatizzate, ma anche il Michigan ha già preso una decisione analoga. (Fonte ANSA)