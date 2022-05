E’ morto, all’età di 73 anni, il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo sceicco Khalifa bin Zayed Al-Nahyan. Lo riportano i media di stato, precisando che il decesso è avvenuto dopo una malattia che combatteva da diversi anni. “Il Ministero degli affari presidenziali porge le proprie condoglianze al popolo degli Emirati e al mondo islamico…per la morte oggi dello sceicco Khalifa bin Zayed Al-Nahyan”, riporta l’agenzia di stampa Wam. Il Ministero ha annunciato 40 giorni di lutto con bandiere a mezz’asta da venerdì e la sospensione del lavoro nel settore pubblico e privato per i primi tre giorni.

Chi era Khalifa bin Zayed Al-Nahyan

Khalifa bin Zayed Al Nahyan era nato il 7 settembre 1948 ed era il figlio maggiore del fondatore del paese, Zayed bin Sultan Al Nahyan, che era stato emiro di Abu Dhabi e presidente degli Emirati dal 1971, anno dell’indipendenza dal Regno Unito, fino alla sua morte nel 2004.

Il ruolo di presidente degli Emirati Arabi Uniti ha un valore prevalentemente cerimoniale, e per convenzione si assegna all’emiro di Abu Dhabi, il più ricco dei sette emirati che compongono il paese: per questo motivo ora il posto di Khalifa bin Zayed Al Nahyan dovrebbe essere preso da suo figlio, il principe ereditario Mohammed bin Zayed, considerato già ora uno dei più potenti leader del mondo arabo. Il ruolo di primo ministro è invece affidato all’emiro di Dubai, e in questo momento la carica è ricoperta da Mohammed bin Rashid al Maktoum (tra le altre cose accusato del rapimento di sua figlia).

Morte Khalifa bin Zayed, il ricordo di Biden

“Jill ed io siamo stati profondamente rattristati nell’apprendere della morte dello sceicco Khalifa bin Zayed al Nahyan. Khalifa è stato un vero partner e amico degli Stati Uniti durante il suo mandato decennale da presidente degli Emirati Arabi Uniti”. Lo scrive il presidente americano Joe Biden in una nota per la morte dello sceicco a 73 anni.

“A nome del popolo americano, porgo le mie condoglianze alla famiglia dello sceicco Khalifa e a tutti gli Emirati mentre piangono questa grande perdita. Onoreremo la sua memoria continuando a rafforzare i legami di lunga data tra i governi e i popoli degli Stati Uniti e degli Emirati Arabi Uniti”, si legge ancora nella nota di Biden.