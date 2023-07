E’ morto il nipote di Robert De Niro, il 19enne Leandro avrebbe fatto uso di Fentanyl

È morto a 19 anni Leandro De Niro Rodriguez, nipote di Robert De Niro. Sua madre, Drena De Niro, ha annunciato la notizia in un post su Instagram. “Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire tanto diventando tua madre”, ha scritto. “Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che solo l’amore potesse salvarti”.

Nipote Robert De Niro morto a 19 anni

Ulteriori dettagli sulla morte del giovane non sono stati resi noti. L’addetto stampa di De Niro ha condiviso un’altra dichiarazione della figlia del celebre attore. “È con incommensurabile shock e tristezza che salutiamo il nostro amato figlio Leo. Vi ringraziamo per l’amore e il sostegno e chiediamo che ci venga data la privacy in questo momento per elaborare questo dolore inconsolabile “, ha affermato.

Secondo quanto riportato da TMZ, il 19enne è stato trovato senza vita in un appartamento di New York. Nell’appartamento sono state subito rinvenute tracce di droga: “una sostanza polverosa bianca e alcuni accessori relativi all’uso di droga”. L’ufficio del medico legale stabilirà la causa della morte. Drena De Niro è certa però del fatto che il ragazzo sia stato vittima del Fentanyl. La polizia sta attualmente continuando ad indagare su una possibile overdose. Fonti vicine alle autorità confermano del fatto che qualcuno gli ha venduto una dose letale.

Forse morto per overdose di Fentanyl

Drena De Niro ha detto su Instagram: “Qualcuno gli ha venduto pillole con fentanyl che sapevano essere contaminate ma gliele hanno vendute lo stesso”. Ha proseguito poi lasciando un messaggio per tutti quelli che fanno uso di “questa m*rda”: “Quindi per tutte queste persone che continuano a vendere e comprare questa merda, sappiate che mio ​​figlio se n’è andato per sempre.”