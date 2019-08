EL PASO (USA) – Sparatoria in un supermercato Walmart in un centro commerciale a El Paso, in Texas, Stati Uniti. Almeno 18 persone sono rimaste colpite da alcuni uomini che ha iniziato a sparare all’impazzata all’interno del Cielo Vista Mall. Diverse persone sarebbero state uccise, secondo quanto ha riferito Olivia Zepeda, capo di gabinetto del sindaco della città.

“La scena è ancora attiva. Abbiamo molte notizie di più sparatori. Per favore evitate l’area mentre la polizia sta conducendo controlli in un‘area molto larga”, ha twittato la polizia di El Paso. Sul posto è intervenuto anche l’Fbi.

“Davvero straziante. Stai al sicuro El Paso, per favore seguite tutte le indicazioni del personale di emergenza mentre continuiamo ad avere altri aggiornamenti”, il tweet del candidato presidenziale dem Beto O’ Rourke, che è nato e vive proprio a El Pas.

Gli autori della sparatoria sono stati arrestati. (Fonti: Ansa, Cnn)