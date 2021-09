Elicottero militare precipita in mare al largo di San Diego: era in servizio su una portaerei (Foto d’archivio Ansa)

Un elicottero militare Usa è precipitato in mare al largo di San Diego. Era in servizio su una portaerei. Le ricerche sono concentrate in mare, non è chiaro quante persone ci fossero a bordo.

Elicottero militare precipita in mare a San Diego

Operazioni di ricerca sono in corso in mare al largo di San Diego, nel sud della California. Un elicottero militare della Marina Usa, in servizio a bordo della portaerei Uss Abraham Lincoln, si è schiantato a una sessantina di miglia nautiche dalla costa.

Non si sa quante persone fossero sul Mh-60 Seahawk

Non è stato chiarito quante persone fossero a bordo dell’elicottero, un Mh-60 Seahawk. Alle ricerche partecipano oltre a elicotteri della Us Navy, anche imbarcazioni della Guardia costiera americana.