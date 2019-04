ROMA – La mamma della piccola Ella Lennon è morta e la bimba ha inviato una lettera “in cielo”. Un gesto che ha colpito e commosso un impiegato postale, che è rimasto anonimo ma ha inviato una lettera di risposta alla bimba. Una lettera firmata a nome della sua mamma Jennifer, che le scrive dal paradiso e le dice quanto le vuole bene.

I parenti avevano incoraggiato Ella, che ha appena 4 anni, a scrivere una colorata letterina alla sua mamma, “volata” in cielo a dicembre per un cancro. La bimba ha indirizzato la lettera al “Paradiso” e l’ha imbucata in una cassetta postale. Un gesto simbolico per elaborare il lutto. Qualcuno però non è rimasto indifferente e ha deciso di risponderle.

Alla famiglia che vive a Kilarnock, in Scozia, è così arrivata una inaspettata lettera che recitava: “Mia bellissima Ella, grazie per il biglietto. Sei una su un milione anche per me e ti voglio tanto bene. Milioni, miliardi, ecco quanto bene ti voglio. Crescerai e diventerai una ragazza molto intelligente e speciale. Sono fiera di te e anche se sono in Paradiso, veglio su di te ogni giorno. Tanti baci, la tua mamma”.

La risposta ha commosso la famiglia, con la zia Linda Ross che ha deciso di condividere sui social l’episodio e ringraziare l’impiegato misterioso e dal cuore d’oro: “Uno sconosciuto ha usato il suo tempo per rispondere e rendere così felice una bambina. Ci sono persone fantastiche in questo mondo”. Il papà della bimba ha confermato: “Alla vista della lettera il suo piccolo volto si è illuminato. Non potrò mai ringraziarlo abbastanza la persona dal cuore gentile della Royal Mail che ha inviato a Ella una lettera dalla sua mamma in cielo”.