ROMA – Elon Musk ha venduto per 29 milioni di dollari una delle sue sette proprietà immobiliari di Bel-Air all’imprenditore miliardario cinese Ding Lei, noto anche come William Ding, fondatore e Ceo di NetEase.Ding Lei

Su Twitter, il Ceo di Tesla e Space X, il 1 maggio scorso aveva scritto di volersi disfare delle sue proprietà immobiliari.

“Non ho bisogno di soldi. Mi dedicherò a Marte e alla Terra. Il possesso appesantisce”.

Elon Musk ha venduto la villa all’uomo più ricco della Cina

Secondo Forbes, il nuovo proprietario della villa, Ding Lei, nel 2003 era l’uomo più ricco della Cina.

Non è noto il motivo per cui Ding abbia acquistato una proprietà in California, probabilmente perché la sede centrale di NetEase è a Brisbane.

La villa di 16.251 mq dispone di sei camere da letto, 11 bagni, una biblioteca su due piani, piscina e un campo da tennis.

Dispone inoltre di palestra, piscina, cantina, frutteto e garage con cinque posti auto (Fonte: Daily Mail).