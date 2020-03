Elon Musk: "Panico da coronavirus è stupido". Ritwitta Burioni: "Babbeo"

Blitz dice

Borse, asiatiche prima ed europee dopo, cominciano la settimana con un drammatico meno 8 per cento. Dopo aver perso in media nelle scorse settimane tra il 10 e il 15%. Imprese valgono di meno, investimenti valgono di meno. Come nelle grandi crisi mondiali. Borse, loro sì che hanno capito cosa è coronavirus.